En domi­nant en finale, Tommy Paul en trois manches (3−6, 6–4, 6–1), Alex de Minaur, abonné aux titres en ATP250, a soulevé pour la première fois un trophée d’un ATP500. Ce succès lui permet de voir plus loin comme il l’a confirmé en confé­rence de presse.

« Jusqu’à présent, je n’ai pas été tota­le­ment satis­fait de ma carrière, je veux toujours plus et mieux. Même là où je suis, avec un titre ATP 500 entre les mains, je veux toujours plus. Cela va seule­ment me donner plus de force et de moti­va­tion pour conti­nuer à pour­suivre mes rêves, qui sont plus grands. Avec mon équipe, je travaille très dur pour conti­nuer à m’amé­liorer, pour jouer contre les meilleurs et les battre dans ce genre de tour­nois. Sur le plan tech­nique, je dois peut‐être être plus agressif à certains moments, avoir un peu plus de confiance, mais je pense avoir le niveau requis. Mon bilan contre le top 10 est bien meilleur qu’il ne l’a jamais été dans ma carrière, j’en suis donc très heureux »