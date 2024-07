Aux commen­taires sur Eurosport de la finale de l’ATP 250 de Bastad oppo­sant Rafael Nadal à Nuno Borges, Georges Goven, ex‐56e mondial et ancien capi­taine des équipes de France, a évoqué l’ir­ré­gu­la­rité de l’Espagnol cette semaine malgré ses victoires.

« Il nous a telle­ment habi­tués à être un joueur qui ne donne rien, qui fait très peu de fautes, capable de créer des écarts et d’user ses adver­saires avec sa balle giclante. Quand on le voit rater sur des fautes non provo­quées, on se dit : ‘Ce n’est pas Nadal quoi !’ C’est vrai qu’il est en finale mais il y a quand même pas mal de déchets »