Opposé à l’Australien Rinky Hijikata (74ème), Novak s’est appliqué à mettre en place ses schémas tactiques. Cela a été plutôt effi­cace puis­qu’il n’a pas concédé la moindre balle de break. Il s’im­pose en deux manches sans avoir été inquiété : 6–3, 6–3.

Efficace dans tous les compar­ti­ments du jeu, le Serbe semble donc en forme à la fois physi­que­ment et tactiquement.

Novak Djokovic is on a 30‐match winning streak in opening round matches



He is 72–1 in opening round matches since May 2018 (only loss vs. Davidovich in 2022)



6–3 6–3 vs. Rinky Hijikata to reach the ATP 250 Brisbane R2 pic.twitter.com/p5m9TXTdDq