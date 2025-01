293e mondial cette semaine, et 17e mondial en 2022, Reilly Opelka s’est offert Giovanni Mpetshi Perricard ce samedi pour se quali­fier en finale de l’ATP 250 de Brisbane, quelques mois après avoir fait son retour d’une longue absence.

Lors de l’in­ter­view sur le court, le géant améri­cain a rassuré sur l’état de son poignet suite à l’alerte durant le match et expliqué qu’il ne s’était pas mis plus de pres­sion que la veille contre Novak Djokovic.

« Je ne dirais pas j’avais plus à perdre aujourd’hui (samedi), je suis 300e mondial et lui est 30e (31e exac­te­ment, ndlr) ! Je l’avais vu battre Korda à Wimbledon et il m’avait impres­sionné. Il sert très bien. Et pour un gars de cette taille, il bouge très bien. J’ai égale­ment suivi ses perfor­mances cette semaine, c’est vrai­ment un très bon joueur »