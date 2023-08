7. Pour la 7ème fois de sa carrière, Novak Djokovic a disputé un tie‐break décisif lors d’une finale. Le Serbe les a tous gagnés ! 🤯



✅ Montreal 2007 vs Federer

✅ Paris 2009 vs Monfils

✅ Miami 2011 vs Nadal

✅ Shanghai 2013 vs Del Potro

✅ Indian Wells 2014 vs Federer

✅… pic.twitter.com/Kk8gYBmyj1