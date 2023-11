Au micro d’Eurosport, Alex Corretja, a tenté d’ex­pli­quer la séré­nité de Novak Djokovic à 36 ans. Après avoir analyser l’im­pact positif de son expul­sion d’Australie en janvier 2022, le consul­tant a évoqué la rela­tion entre le Serbe et le public.

« Il apprécie même les moments où le public est contre lui car n’en a plus rien à faire. Il se dit : ‘vous voulez jouer contre moi mais vous ne savez pas contre qui vous jouez’. Je pense que c’est un signe de matu­rité. Même si parfois il ne se sent pas bien et qu’il crie, il ne perd pas le nord pour autant. Il a besoin d’éva­cuer ses démons de son corps, de son âme et de son esprit, et il le fait pour cette raison, mais pas parce qu’il perd l’élan du match. C’est ce qu’il doit faire pour retrouver sa voie, pour être sur le bon chemin et gagner des matches. »