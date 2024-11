S’il a battu et éliminé Carlos Alcaraz en phase de poules du Masters à Turin, Alexander Zverev reste toujours aussi admi­ratif du niveau de jeu de l’Espagnol dans les moments importants.

« C’est le problème avec Carlos. Il ne joue peut‐être pas à son meilleur niveau, même si j’ai trouvé qu’il avait joué de façon phéno­mé­nale aujourd’hui (vendredi). Je dis simple­ment que parfois, il ne joue pas à son meilleur niveau. Tout à coup, dans les moments les plus impor­tants, il se trans­forme en une personne diffé­rente. Tout d’un coup, vous ne pouvez plus réussir un coup gagnant contre lui. Tout d’un coup, il réussit tous ses passings sur la ligne. Vous pour­riez mettre une pièce de monnaie là et il la touche­rait. C’est ce qui fait de lui l’un des meilleurs joueurs du monde. »