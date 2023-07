Alex Corretja a été le mentor de Pedro Cachin et il a tenu avec beau­coup d’émo­tions à féli­citer son ancien poulain suite à son titre à Gstaad.

Dans les mots prononcés par l’Espagnol, on comprend aisé­ment que le chemin de Pedro a été très long, que l’Argentin a mis du temps à croire en lui et que ce trophée signifie fina­le­ment la fin d’un combat.

« Maintenant, je n’ai plus besoin de vous dire de croire que vous pouvez être un grand joueur de tennis car main­te­nant vous‐même et le monde entier savez que vous l’êtes déjà. J’espère de tout cœur que cette histoire continue et que nous pour­rons conti­nuer à profiter de notre amitié et de vos succès. Je t’aime comme un frère »