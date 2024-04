Présent ce mardi face à la presse avant ses débuts sur le Masters 1000 de Madrid, Jannik Sinner, après avoir expliqué qu’il ne se voyait pas comme le meilleur joueur du monde, est revenu sur son tout nouveau statut alors qu’il est pour la première fois de sa carrière tête de série numéro 1 sur un tournoi de cette catégorie.

« C’est clair que c’est un grand plaisir, même si d’un autre côté rien ne va changer. Je suis simple­ment ici, j’es­saie de mieux comprendre mon tennis sur terre battue. Ici à Madrid, les condi­tions sont quelque peu diffé­rentes par rapport aux autres tour­nois. Parce que nous jouons en hauteur, la balle vole et est assez rapide. Avant, j’avais du mal à trouver mon niveau ici, donc ce sera inté­res­sant de voir comment je peux jouer cette année. C’est la chose la plus impor­tante. Je pense que mon jeu peut très bien s’adapter dans ces condi­tions, mais j’aurai bien besoin des trois jours d’en­trai­ne­ment que j’ai pour améliorer mon niveau de jeu et m’adapter à ces conditions. »