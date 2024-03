Le numéro 1 fran­çais Ugo Humbert a assuré sa quali­fi­ca­tion pour le troi­sième tour du Masters 1000 de Miami grâce à une victoire contre Botic Van de Zandschulp : 6–4, 6–3.

Dans des propos accordés à L’Equipe, le 15e mondial a évoqué l’en­goue­ment actuel autour de lui.

« C’est une bonne problé­ma­tique. C’est nouveau, mais je le redis : j’ai une bonne équipe, bien tran­quille. On sait que c’est dur et que tout le monde joue bien. Il faut s’adapter. Mais quand je vois ce que j’ai fait aujourd’hui (vendredi), je suis super fier de moi. Il a fallu attendre toute la journée à cause de la pluie. Je ne pensais même plus jouer et une demi‐heure avant, on me dit que c’est bon. Et tout de suite, je suis hyper pro, je me mets dans ma routine et je fais un super match. Je suis content, oui. »