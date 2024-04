Interrogé sur sa rapide adap­ta­tion à la terre battue après son entrée en lice expé­di­tive sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−1, 6–2), Jannik Sinner, toujours aussi perfec­tion­niste, a estimé être encore loin de son meilleur niveau sur cette surface.

Question : « A‑t‐il été plus facile de s’adapter à la terre battue que l’année dernière ? »

Jannik Sinner : « Je ne sais pas si c’était plus facile, mais j’ai progressé physi­que­ment et, surtout sur cette surface, cela vous aide beau­coup. Si vous vous sentez plus confiant, vous serez plus fort physi­que­ment. Je ne dirais pas que c’était plus facile. Je ne suis certai­ne­ment pas là où j’ai­me­rais être, mais nous travaillons là‐dessus pour trouver de la confiance dans les jours et les semaines à venir. »