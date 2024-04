Nos confrères d’Ubitennis ont eu en « exclu­si­vité » l’an­cien entrai­neur du numéro 1 mondial. Marian commente bien sûr les choix de Nole et notam­ment celui de vrai­ment sélec­tionner ses tour­nois avec le risque que cela comporte de ne pas jouer très souvent.

« Je pense que Novak essaie de s’adapter et de trouver le bon équi­libre. Maintenant, il ne peut plus penser à jouer tous les tour­nois comme avant. Le calen­drier est trop chargé, il doit faire des choix. La grande moti­va­tion pour lui reste les Grands Chelems et les JO. Il doit donc trouver le temps de se préparer, de bien s’en­traîner, mais il ne pense pas mettre la même concen­tra­tion dans les autres tour­nois. Je pense que la vraie ques­tion est de savoir si cette nouvelle méthode pourra encore le faire gagner. Car si vous jouez moins de tour­nois, vous risquez d’arriver moins entraînés que ceux qui ont joué plus que vous. Mais Novak sait comment s’y prendre, il est très intel­li­gent et aucun des nouveaux joueurs de haut niveau n’a son expé­rience, simple­ment à cause de son âge. L’année dernière égale­ment, il a raté plusieurs tour­nois comme ceux d’Indian Wells et de Miami, mais a ensuite remporté Roland Garros, atteint la finale de Wimbledon et remporté l’US Open. Je ne pense donc pas qu’il ait fini de gagner et cette année, il le prou­vera encore une fois . »