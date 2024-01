Vainqueur de deux de ses six matchs depuis son titre à Stockholm en octobre dernier, Gaël Monfils espère lancer sa saison 2024 à Montpellier où il s’est exprimé honnê­te­ment pour le Midi Libre avant son premier tour contre l’Italien Flavio Cobolli (76e), prévu mercredi.

« Gagner un match, ce serait bien. Flavio (Cobolli) joue très bien, il est bien en forme donc ça va être un gros match. C’est le début de saison, j’ai envie de prendre de la confiance. Comme c’est un bon joueur c’est le genre de matches que, si tu le gagnes, tu prends pas mal de confiance. Je m’en­traîne bien mais je n’ai pas cette confiance. En fin d’année dernière je jouais très bien et je pense que ça s’est vu. Mais là, j’ai des sensa­tions moyennes, je ne joue pas de manière catas­tro­phique mais je ne joue pas bien non plus. Cette période est un peu plus compli­quée donc gagner un match ce serait cool. »