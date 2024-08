Casper Ruud est un excellent joueur de tennis, c’est certain, mais le Norvégien ne se limite pas à un seul sport.

L’actuel 8e joueur mondial est un grand fan de golf. Et pour son plus grand plaisir, à Montréal se situe le Royal Montréal Golf Club, et Ruud en a donc profité pour passer une journée sur le green Québécois.

Il en a parlé dans une inter­view accordée à l’Omnium Banque Nationale, et on peut dire que son côté compé­ti­teur le rattrape, même dans les autres sports !

« C’était très amusant. Ils ont bien pris soin de nous. C’était une journée fantas­tique. J’aime toujours aller sur le terrain, et ce terrain en parti­cu­lier était formi­dable. Il était en excel­lente condi­tion, agréable à jouer, et les green étaient vrai­ment rapides et impec­cables. J’ai vrai­ment passé un très bon moment. J’ai fait un score accep­table. J’aurais aimé mieux jouer sur certains trous, mais c’est correct. C’était la première fois que je jouais sur ce parcours, j’espère pouvoir y retourner et mieux jouer. »