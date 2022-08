Monfils : « Je suis impatient d’avoir ma petite fille, j’espère que je serai un papa cool »

De passage en confé­rence de presse après son retour gagnant après plus de trois mois sans jouer face à Pedro Martinez, Gael Monfils a été inter­rogé sur sa future pater­nité et sa vie hors du circuit durant les trois derniers mois.

« Je suis très excité concer­nant ma future pater­nité, ça va être une vie diffé­rente. Je suis impa­tient d’avoir ma petite fille, j’es­père que je serai un papa cool. C’est dans quelques semaines main­te­nant. Je dois donc me concen­trer main­te­nant, papa doit gagner quelques matchs de plus et être prêt pour octobre. J’ai passé trois mois agréables avec ma femme et c’était assez diffi­cile car il faisait très chaud en Europe. Pour elle, ce n’était pas facile. J’étais là avec elle et nous avons passé de bons moments. Elle m’a presque fait oublier un peu la tournée. Dans quelques années, nous aurons des enfants et tout le reste. Pas trop tôt mais, pour être honnête, j’ai aimé ça. J’ai vrai­ment aimé passer du temps avec ma femme. Ce n’est pas facile parfois de retourner en tournée, mais j’aime toujours le jeu et je pense que j’ai encore quelques années pour en profiter. Ce n’était pas facile, la première fois, ce n’était pas si facile de quitter la maison. »