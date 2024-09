Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire en deux sets contre Karen Khachanov en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, Carlos Alcaraz a expliqué à quel point il se sentait bien sur le court cette semaine. Et ce malgré une première manche où il a commis vingt fautes directes.

« J’essaie toujours d’être agressif, de frapper fort, et j’ai l’im­pres­sion que je n’ai pas peur d’es­sayer encore et encore. C’est ce que je ressens en ce moment. Lors des derniers matches, tout s’est bien passé, je n’ai donc pas à me plaindre. Je sais que je dois conti­nuer à essayer. Je frappe très bien la balle, je bouge bien et je ne laisse pas mes adver­saires montrer leur meilleur tennis. C’est comme si le match était dans mon style. C’est ce que j’aime et ce que je veux dans chaque match », a déclaré l’Espagnol dans des propos rapportés par l’ATP.

A noter qu’il retrou­vera Daniil Medvedev en demi‐finales.