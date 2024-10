96e mondial avant le début du tournoi et premier chinois de l’his­toire en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin grâce à sa victoire contre Andrey Rublev, Yunchaokete Bu va tenter un nouvel exploit contre Jannik Sinner. Et il ne décou­vrira pas tota­le­ment l’ac­tuel numéro 1 mondial.

« Je suis en demi‐finale, je savais que j’al­lais affronter quel­qu’un de ce niveau, donc je vais essayer de profiter du match. Je me souviens qu’en juniors, il m’avait détruit en seule­ment une heure, c’est tout ce dont je me souviens, mais de nombreuses années se sont écou­lées depuis. J’ai vrai­ment hâte de jouer ce match, nous joue­rons à nouveau de nuit, donc l’ex­pé­rience contre Rublev m’ai­dera. Évidemment, je sais que demain mon adver­saire sera beau­coup plus fort, mais j’avais hâte de jouer contre le numéro 1 mondial. C’est l’un des leaders de cette géné­ra­tion, je suis fier, je sais que de nombreux fans me soutiendront. »