De passage en confé­rence de presse ce dimanche à l’oc­ca­sion du media day, le tenant du titre, vain­queur six fois du tournoi, Novak Djokovic, a donné son avis sur la surface à Bercy en parta­geant une infor­ma­tion que lui a transmis le nouveau patron du Paris Rolex Masters, Cédric Pioline.

« J’ai parlé avec le direc­teur du tournoi, Cédric Pioline, il m’a dit que beau­coup de joueurs se se plai­gnaient de la lenteur du court l’année dernière et qu’ils ont décidé d’aug­menter un peu la rapi­dité du court : je l’ai ressenti. Il faut s’ajuster et s’ha­bi­tuer. Ils ont le droit de le faire. Moi, je ne peux pas vous dire quelle est la vitesse adéquate pour un court et pour tout le monde, parce qu’on a tous des préfé­rences diffé­rentes en fonc­tion des condi­tions. Un grand serveur, par exemple, va préférer une grande vitesse ; pour d’autres, qui sont plutôt des joueurs de fond de court, ils vont aimer lifter et donc, ils préfèrent des condi­tions plus lentes. Je ne pense pas qu’il y ait une formule miracle. Ça change égale­ment en fonc­tion des joueurs locaux ; ça, c’est égale­ment quelque chose qui arrive au tennis quand vous avez l’avan­tage d’être à domi­cile, l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi essaie de satis­faire les héros locaux pour leur permettre de gagner davan­tage. C’est arrivé souvent dans le passé. C’est ma réponse. »

Le Serbe débu­tera face à Diego Schwartzman ou Maxime Cressy.