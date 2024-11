Tombeur de Stefanos Tsitsipas en deux sets (7−5, 6–4, en 1h42 de jeu), Alexander Zverev a continué de travailler avec son équipe après la rencontre et avant de se présenter en confé­rence de presse.

« J’ai un plan et je sais ce que je dois améliorer d’ici l’Open d’Australie. Ce n’est pas lié au match, ce n’est pas une ques­tion d’au­jourd’hui ni d’hier. C’est dans mon plan d’amé­lio­ra­tion. Je vois que d’autres joueurs jouent mieux que moi sur certains points et je veux les améliorer. Je me suis entraîné une heure, je viens de terminer. Je suis encore en tenue d’entraînement », a déclaré le numéro 3 mondial qui affron­tera Holger Rune ce samedi pour une place en finale.