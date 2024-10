« Ces balles favo­risent les joueurs qui peuvent générer de la puis­sance en étant arrêtés. Alcaraz et Sinner sont avan­tagés », a estimé Daniil Medvedev, auteur d’un nouveau coup de gueule sur la qualité des balles après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai.

Le 60e mondial, Yoshihito Nishioka, contraint à l’abandon dès le premier tour face au jeune invité chinois Zhou, a exprimé son accord avec les propos de Medvedev.

« Récemment, il existe de nombreuses balles et terrains de ce type, où les joueurs puis­sants ont un avan­tage écra­sant, et il y a de plus en plus de moments où rien ne fonc­tionne pour ceux qui jouent avec le timing ou la lenteur. Vous ne pouvez plus rien faire lorsque vous êtes sur le terrain et que la balle est comme ça. Alors derniè­re­ment, j’ai essayé de me forcer à augmenter la vitesse de mes coups en chan­geant la façon dont je frappe la balle et la façon dont je contracte mon ventre, mais mon corps n’en peut plus et je commence à ressentir plus de douleurs. »