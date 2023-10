Carlos Alcaraz n’est pas tombé dans le piège tendu par le très agressif Daniel Evans (33e) en seizième de finale du Masters 1000 de Shanghaï.

Après sa victoire en deux sets (7–6(1), 6–4) et une belle bataille, le 2e mondial est revenu sur son match en confé­rence de presse et notam­ment sur la comba­ti­vité de son adver­saire du jour.

« C’est l’un des matches les plus diffi­ciles que j’ai joués cette année en dehors des tour­nois du Grand Chelem. J’ai dû rester très fort physi­que­ment et menta­le­ment. Je pense que la raison pour laquelle j’ai gagné le match est ma résis­tance physique et mentale. »