Alors qu’il avait perdu contre Alejandro Davidovich Fokina à Roland‐Garros et à Wimbledon, Arthur Fils a pris sa revanche contre l’Espagnol à Shanghaï.

Pour la première fois qualifié au troi­sième d’un Masters 1000, le Français de 19 ans a expliqué à L’Equipe l’im­por­tance de s’être entraîné avec de grands joueurs ces dernières semaines notam­ment lors de la Laver Cup.

« C’est vrai que je m’en­traîne avec de très bons joueurs depuis quelques semaines. La Laver Cup m’a permis déjà d’avoir cette expé­rience et là ça continue, donc ça aide parce que je m’ha­bitue à jouer à ce niveau‐là et on se jauge un peu plus à l’en­traî­ne­ment, on sait de quoi on est capable chacun et évidem­ment, c’est plus facile après quand tu rentres sur le terrain. »

Pour une place en huitièmes de finale, Fils va défier le 12e joueur mondial, Tommy Paul.