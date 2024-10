S’il s’est incliné en deux sets contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic est ressorti plutôt satis­fait de ce match perdu qui aurait pu lui offrir un 100e titre en carrière.

« Je pense qu’il y a plusieurs points posi­tifs à retenir. Tout d’abord, je pense que mon niveau était vrai­ment bon sur ce tournoi, proba­ble­ment le meilleur cette saison après les Jeux Olympiques en termes de jeu, de perfor­mance et de combat. J’ai fait de mon mieux ce soir. Compte tenu des circons­tances, je ne me sentais peut‐être pas frais à cent pour cent, mais en même temps, il faut recon­naître à Jannik qu’il a mieux joué les points impor­tants que moi, et c’est ce qui a fait la diffé­rence. Il méri­tait de gagner, il était tout simple­ment trop fort dans les moments impor­tants. Néanmoins, je pense que même en finale aujourd’hui (dimanche), j’ai plutôt bien joué, ce qui me donne, je pense, une raison de croire que je peux encore jouer avec ces gars qui sont les meilleurs du monde à ce niveau. J’espère pouvoir main­tenir ce niveau dans les mois à venir, et aussi pour l’avenir. »