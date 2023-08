Jannik Sinner a mis fin au fabu­leux parcours de Monfils à Toronto. Il s’est imposé en trois sets face à la tornade française.

L’Italien est revenu sur sa victoire en confé­rence de presse en saluant les nombreuses qualité du Français et surtout le fait qu’il soit impré­vi­sible et donc très diffi­cile à jouer.

« Je suis heureux qu’il soit de retour. C’est toujours diffi­cile de jouer contre Monfils. On ne sait jamais ce qu’il va arriver. Jouer à nouveau à un niveau aussi élevé, c’est agréable pour lui aussi. Je pense qu’il se sent bien. Et je viens de le dire, je suis heureux qu’il soit de retour » a déclaré Sinner.