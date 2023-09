Grâce à des victoires sur Bolt, McDonald et Korda, Karen Khachanov va disputer à Zhuhai contre Nishioka sa première finale sur le circuit prin­cipal depuis janvier 2022.

Mais avant de tenter de remporter le 5e titre de sa carrière, son premier depuis le Masters 1000 de Paris‐Bercy en 2018, le 15e mondial a raconté sa rencontre lors de son arrivée en Chine avec des enfants locaux, à qui il a pu prodi­guer quelques conseils.

« C’était très agréable. Maintenant, j’ai aussi deux fils et je pense que si je peux inspirer d’autres enfants dans le monde, je suis très heureux de pouvoir le faire. Je pense que c’est la chose la plus impor­tante. La nouvelle géné­ra­tion aime voir le tennis sur le court, mais il ne s’agit pas seule­ment de gagner ou de perdre. Le plus impor­tant est de savoir comment se comporter, d’être poli. Si je peux accom­plir cela et être non pas une idole, mais une personne qu’ils peuvent admirer, je serais très heureux », a déclaré le Russe dans des propos rapportés par Punto de Break.