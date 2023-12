Après avoir évoqué le retour de Rafael Nadal lors d’une inter­view à Marca, Roberto Bautista Agut a égale­ment évoqué le cas de Carlos Alcaraz qu’il affron­tait ce vendredi lors d’un match exhi­bi­tion. Et d’après lui, c’est une erreur de vouloir le comparer au Big 3.

« Je pense que parler de remplacer Rafael Nadal n’est pas juste pour l’un comme pour l’autre. Rafa a une carrière inégalée, brutale, c’est un joueur spécial. Nous ne devrions pas le comparer au Big 3 (Federer, Nadal, Djokovic). Il est clair que Carlos fait aussi partie des élus, qu’il a beau­coup de qualités et j’es­père qu’il aura une carrière aussi longue et fruc­tueuse que la leur. Il a des qualités, mais il faut aussi travailler dur. Il faut bien gérer sa carrière, bien travailler et être bien entouré pour faire ce que Rafa, Federer et Djokovic ont fait. »