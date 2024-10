Dans son inter­view accordé à Ubitennis, Boris Becker évoquait le fait que pour lui Alcaraz avait remplacé Federer et que Sinner était devenu le nouveau Djokovic. Cela lui conve­nait mais il en voulait plus et notam­ment qu’il y ait à nouveau un Big 3 sur le tour. Du coup, comme l’ex‐joueur alle­mand aime faire des prévi­sions il a clai­re­ment dési­gner celui qui pour­rait compléter ce duo magique.

« Pour moi, celui qui est le plus proche d’at­teindre le sommet est Ben Shelton. Le plus prêt, au début, semblait être Holger Rune, mais il n’a pas beau­coup progressé cette année. Cependant, j’ai aussi longue­ment observé l’Américain à la Laver Cup, en simple et en double, et j’ai aimé son atti­tude. Il sourit, fait le spec­tacle et s’amuse »