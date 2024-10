Lors d’une inter­view accordée dans le cadre de l’ex­hi­bi­tion 6 Kkings Slams, Rafael Nadal a insisté sur l’idée qu’il ne fallait surtout pas déjà comparer Sinner et Alcaraz avec ce qu’il s’est passé avec lui, Roger et aussi Novak. Pour Rafa, il faut d’abord qu’ils écrivent leur histoire et c’est à la fin que l’on pourra jouer au jeux des comparaisons.

« Il faut attendre, mais bien sûr. Cette année, ils ont déjà remporté deux Grands Chelems chacun. ils sont Numéro 1 et numéro 2 mondial. Ils créent leur propre histoire. Je pense que ce n’est surtout pas le moment de comparer les époques. Parce que Novak est toujours là. Roger et moi sommes partis… mais cela fait partie de la carrière spor­tive de chacun. Maintenant, c’est une nouvelle géné­ra­tion qui arrive. Il faut les laisser créer leurs propres riva­lités et leur propre histoire. Ils n’ont pas besoin de compa­rai­sons avec nous. On verra à la fin de leur carrière, ce sera le moment de riva­liser entre ce qu’ils ont fait et ce que nous avons fait »