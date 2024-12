Novak Djokovic a surpris beau­coup de monde en annon­çant récem­ment qu’Andy Murray allait devenir son nouvel entraîneur.

Une asso­cia­tion pour le moins inat­tendue étant donné que le Britannique vient à peine de prendre sa retraite, mais surtout une asso­cia­tion exci­tante, et que de nombreuses person­na­lités du monde du tennis ont hâte de voir, comme par exemple Brad Gilbert, qui en a parlé lors d’une inter­view pour l’ATP.

« La première chose que je veux faire quand je serai en Australie, c’est d’aller voir Andy et Novak s’en­traîner. Ce sera inté­res­sant de savoir s’ils s’en­traînent ensemble ? S’il s’en­traîne avec un parte­naire ? Et je veux voir si je remarque quelque chose de diffé­rent au début du premier tour. En tant qu’en­traî­neur moi‐même et ancien joueur, je suis assez fasciné de voir s’il y a quelque chose de diffé­rent tout de suite. »