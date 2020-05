Gunter Bresnik et Dominic Thiem ne se sont pas quittés dans de bons termes. En mars dernier, l’ancien mentor de l’Autrichien avait déclaré que « sans lui, Dominic serait un joueur de Future ». Depuis cette sortie médiatique, l’actuel numéro trois mondial avait menacé de tout dévoiler sur leur séparation et sur Gunter Bresnik. Ce dernier a été interrogé par Kronen Zeitung et il a tenu à apaiser la situation : « Thiem et moi avons formé un très bon duo et nous avons réalisé de grandes choses, mais il a eu quelques mois difficiles sur le jeu et les victoires et il a pris une décision. L’histoire avec Dominic fait très mal. C’était presque l’oeuvre de toute une vie pour moi. Il m’a aussi été très difficile de perdre Wolfgang (Thiem, le père de Dominic). Il n’était pas seulement un grand entraîneur, c’était aussi un ami de longue date. Je ne doute pas que si la vie me donnait la possibilité de former un joueur comme Thiem, je la saisirais. Ne pas accepter une telle proposition serait absurde. Je ne comprends pas ce qu’il s’est passé. Je n’ai jamais eu de problèmes avec Thiem et ses parents. A chaque fois que je donne une interview, ils s’énervent. J’espère que notre relation s’améliorera et que nous pourrons avoir au moins une relation basée sur le respect. »

« L’histoire avec Dominic fait très mal »

Enfin, Gunter Bresnik revient sur ses propos et fait un mea culpa : « Je n’ai aucun problème à dire que j’ai eu tort et que j’ai fait des déclarations stupides. Cela n’arrange rien avec de tels commentaires. Au contraire, cela rend notre relation encore pire et nous parvenons à aucun accord. J’espère que Dominic réussira à faire de grandes choses et qu’il montrera qu’il est destiné à être un grand joueur capable de remporter des titres importants. »