Auteur d’un match de très haut‐niveau face à Taylor Fritz, Carlitos a la volonté de profiter de cet élan pour faire une fin d’année tonitruante.

« J’espère pouvoir jouer le reste de l’année comme je l’ai fait contre Fritz. Je pense que c’était l’un de mes meilleurs matchs ces derniers temps. Je veux conti­nuer dans cette ligne de tennis agressif, monter au filet et être le seul. qui dicte le rythme du match. J’ai eu des moments diffi­ciles sur le circuit améri­cain parce que je n’ai pas trouvé mon niveau ni la régu­la­rité néces­saire, mais main­te­nant je me sens bien pour me battre pour les beaux et exci­tants objec­tifs qui restent dans la saison »