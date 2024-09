On le sait la rencontre a vrai­ment basculé quand Frances Tiafoe qui menait un set et un break face à Zverev a commencé à perdre pied. Et si John y croyait c’était bien lors de ce duel car la victoire d’Alcaraz par la suite était plus que probable.

« J’étais déjà prêt pour le triplé, prêt à ouvrir le cham­pagne mais cela nous en repar­le­rons une autre fois). Quoi qu’il en soit je dois dire que j’ai toujours aimé faire partie d’une équipe. J’adore la Coupe Davis. Ces compé­ti­tions par équipes sont super spéciales pour moi, car elles apportent cet amour, cette joie d’être ensemble . Même si c’est peu de temps car cela ne dure qu’une semaine. Donc pour moi, c’était très amusant, j’es­père toujours passer une semaine mémo­rable, de préfé­rence avec une victoire mais bon même sans cela n’est pas si désagréable »