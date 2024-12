Autrefois en mauvais terme à cause notam­ment d’une confron­ta­tion houleuse en quarts de finale de Roland‐Garros en 2022, Casper Ruud et Holger Rune ont depuis enterré la hache de guerre.

Les deux hommes se sont même asso­ciés pour orga­niser une double exhi­bi­tion, la Nordic Battle, avec un match au Danemark, le pays d’Holger, et une rencontre en Norvège, celui de Casper. Et après la première édition orga­nisée à Oslo et remportée par Ruud, place à la deuxième qui aura lieu ce mardi à la Royal Arena de Copenhague.

Et alors que le Danois était inter­rogé sur la charge fiscale dans son pays lors de passage en confé­rence de presse aux côtés du Norvégien, ce dernier, très alerte sur le sujet, a tout de suite pris la parole pour protéger son collègue. « Il vaudrait mieux que tu ne répondes pas à cette ques­tion. Je ne pense pas que tu sois obligé de le faire. »

Pour rappel, Casper Ruud avait déclaré ceci il y a quelque temps à propos de la nouvelle poli­tique fiscale en Norvège : « Cela fait clai­re­ment mal de payer autant d’im­pôts. Je pense que c’est une approche tota­le­ment erronée de la part du gouver­ne­ment norvé­gien. Ils se tirent une balle dans le pied et poussent beau­coup de capi­taux et de personnes à fuir le pays. »