Au micro d’Eurosport, Arnaud Di Pasquale a insisté sur la diffi­culté de ne pas se frus­trer sur gazon, en saluant l’at­ti­tude du nouveau numéro 1 mondial, Jannik Sinner, titré à Halle ce dimanche.

« Franchement, c’est un enfer. Je le vivais très mal person­nel­le­ment quand j’étais joueur. C’est pour ça que j’ad­mire telle­ment l’at­ti­tude de Sinner à Halle. On peut l’avoir parfois, mais l’avoir tout le temps… Et sur gazon, il faut l’avoir tout le temps. C’est aussi simple que ça. Sur gazon, c’est très dur et très aléa­toire : il y a ces énormes serveurs, des faux rebonds, des coups un peu folk­lo­riques qui sortent de nulle part. Il faut accepter ça. C’est la preuve d’une dimen­sion mentale très aboutie », a expliqué l’an­cien 39e joueur mondial.