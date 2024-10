Diego Schwartzman, qui prendra sa retraite en février prochain, et qui a pu affronter Rafael Nadal douze fois (pour une victoire), a adressé un très beau message à la légende espa­gnole suite à l’an­nonce de sa retraite.

« J’ai choisi 4 photos où je te fais face dans ton jardin pour te dire combien j’ai appris et le sport a appris de toi. Ce que tu as fait dans cette vie réson­nera dans l’éter­nité. Et tu n’étais pas seule­ment un gladia­teur sur le court, tu étais un exemple d’hu­mi­lité et de simpli­cité à l’ex­té­rieur. Merci Rafa ! À toi, à ta famille et à ton équipe pour nous avoir laissé cet héri­tage. Pour toujours et à jamais »