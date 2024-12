Longuement inter­rogé sur l’af­faire de dopage impli­quant Jannik Sinner en marge de sa présence sur le tournoi de Brisbane, Novak Djokovic a surpris beau­coup de monde, et notam­ment les obser­va­teurs italiens, en esti­mant que cela donnait une mauvaise image du tennis.

Pour le jour­na­liste italien, Marco Mazzoni, qui officie pour le site Live Tennis, le Serbe ne devrait pas tenir de tels propos alors que les règles ont été respectées.

The one who rightly founded the PTPA for a better defense of the players, shows that he does NOT know the rules in force on anti‐doping proce­dures.

Not very well…#Djokovic #Sinner https://t.co/MtXlvg1G37