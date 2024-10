Au milieu du flot d’hom­mages et de réac­tions suite à l’an­nonce de Rafael Nadal concer­nant sa future retraite, les mots de Fabio Fognini ont une réso­nance particulière.

Alors qu’ils sont tota­le­ment opposés sur le court de part leur enga­ge­ment et leur atti­tude, les deux joueurs entre­tiennent depuis de longues années une rela­tion amicale et affectueuse.

Du coup, l’Italien a décidé de publier un très joli message sur son compte Instagram pour rendre hommage à celui qu’il est quand même parvenu à battre à quatre reprises en 18 confrontations.

« Le moment est venu de te dire au revoir… et même si c’est diffi­cile pour moi, il est aussi facile de te remer­cier pour tout ce que tu as fait pour notre sport bien‐aimé. Je me sens chan­ceux, et aussi un peu malchan­ceux, car un jour je pourrai dire que j’ai partagé presque toute ma carrière avec une légende, un ami hors du court et un rival à l’in­té­rieur, parce que c’est ça le sport. Nous nous sommes livrés à de nombreuses batailles et je suis heureux à chaque fois que je suis allé me mesurer à toi ; j’ai toujours appris à me battre dans des condi­tions qui n’étaient pas opti­males. Et surtout merci de m’avoir laissé gagner quelques fois… Je te souhaite le meilleur, monstre. Un câlin à toute ta famille. »