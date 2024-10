Consultant pour Eurosport depuis quelques semaines et aux commen­taires du match entre Novak Djokovic et Jakub Mensik, ce vendredi en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai, Nicolas Mahut s’est lui aussi exprimé sur la future retraite de de Rafael Nadal.

« On s’y était préparé mais malgré ça mais pour moi qui suis un grand fan et admi­ra­teur de Nadal, c’était un peu diffi­cile, surtout quand on revoit ses plus beaux points. Ça va être diffi­cile même si on a anti­cipé l’après-Nadal. On s’y atten­dait, c’est une demi‐surprise. On espé­rait tous qu’il pour­suivre un an pour faire ses adieux à Roland‐Garros. Je crois que ce n’est pas vrai­ment lui qui a décidé, mais son corps qui a pris sa déci­sion à sa place. C’est compliqué. La fin de Rafa a été un petit choc d’autant plus qu’elle a suivi l’annonce de Richard, donc on a eu deux nouvelles dans une seule journée. Ce n’était pas une très belle journée. »