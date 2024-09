Demi‐finaliste à l’US Open, en grande forme sur cette Laver Cup, Frances est à nouveau sur les rails après une fin d’année 2023 ratée. En confé­rence de presse, il a dressé un vrai bilan sans oublier d’en faire un peu trop. Maintenant pour que ses paroles soient en phase avec des actes, il faudrait qu’il puisse gagner quelques titres majeurs du circuit.

« Les choses vont et viennent. J’ai toujours été ce garçon que tout le monde regar­dait, très talen­tueux et avec de bonnes oppor­tu­nités de faire des choses spéciales, d’être dans le top 10 mondial. Et main­te­nant beau­coup de choses vont dans le bon sens. L’année dernière, j’ai subi une dure défaite contre Ben à l’US Open. Je n’ai pas vrai­ment bien géré cette défaite et je n’avais pas envie de conti­nuer à jouer le reste de l’année pour dire la vérité. J’ai pris le reste de la saison pour acquis, hormis le chan­ge­ment d’en­traî­neur. Je ne regrette pas ces moments car cela m’a permis d’avancer. Maintenant, j’ai un excellent entraî­neur, une bonne équipe et je m’amuse à nouveau »