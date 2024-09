Gaël Monfils est un homme comblé.

Alors qu’il célèbre en ce dimanche 1er septembre ses 38 ans, le Tricolore, actuel 45e joueur mondial et battu au deuxième tour de l’US Open, a publié un très joli message sur son compte Instagram dans lequel il fait part de son amour pour sa femme, Elina Svitolina, et sa fille, Skaï.

« Aujourd’hui, je fête mon 38e anni­ver­saire entouré des deux cadeaux les plus précieux de ma vie : ma femme et ma fille. Je suis infi­ni­ment recon­nais­sant pour tout l’amour qui m’en­toure. Chaque année qui passe me rappelle à quel point je suis chan­ceux et béni. Merci, la vie, pour ces trésors qui éclairent mon chemin. »