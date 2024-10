Il ne nous reste que quelques mois pour profiter de Richard Gasquet, qui a annoncé récem­ment qu’il pren­drait sa retraite l’année prochaine à Roland‐Garros.

Le Français qui nous a régalé pendant de nombreuses années avec son revers à une main va donc parti­ciper la semaine prochaine à son tout dernier Rolex Paris Masters, lors duquel il sera opposé à l’Italien Flavio Cobolli au premier tour.

Il a expliqué au micro de France Inter son état d’es­prit main­te­nant qu’il a annoncé sa retraite et qu’il sait qu’il joue ses tous derniers tournois.

« Il y aura moins de stress évidem­ment. C’est un peu spécial parce que c’est les derniers tour­nois, tu sais que derrière c’est fini donc tu as à cœur de bien faire et de te faire plaisir aussi. On savoure mais ça fait un peu peur. Bien sûr derrière il y a une vie mais ça a été une partie impor­tante de ma vie. Ca va faire un peu bizarre d’ar­rêter, c’est sûr, parce que tu as des sensa­tions qui sont uniques. C’était une évidence. J’aurai 39 ans quand je vais m’ar­rêter à Roland‐Garros. Si je pouvais jouer toute ma vie je le ferais, mais là le physique, c’est plus la même chose ! »