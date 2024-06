Le respon­sable du haut‐niveau, Ivan Ljubicic a donné une confé­rence de presse où il tenté de faire un bilan et de se projeter sur l’avenir. S’il fallait retenir qu’une phrase de cette longue inter­ven­tion ce serait sûre­ment celle concer­nant l’au­to­nomie que doit acquérir un joueur au cours de sa carrière.

« Quand tu es Top 100, il faut que tu t’or­ga­nises, tu dois faire un peu tout seul. Après, on est là, Paul‐Henri Mathieu, Laurent Raymond, moi aussi. Moi‐même, je suis dans les tour­nois. On va aider, on a la struc­ture, on a les services, même avec les statis­tiques médi­cales, mentales. Ce service, on va l’offrir. Si on parle spéci­fi­que­ment des projets indi­vi­duels, je parle des prépa­ra­teurs physiques et des coaches de tennis. Ce n’est pas naturel pour la dyna­mique de la rela­tion entre les joueurs et les coaches. Ce n’est pas le coach que le joueur a choisi. Quand tu es Top 100, le joueur doit choisir avec qui il veut s’en­traîner. La Fédération, ce ne sont pas les joueurs qui décident avec qui ils vont jouer ou s’en­traîner. Après, on a tout le temps des cas qui sont un peu diffé­rents et spéci­fiques. Je voudrais voir un peu plus les joueurs prendre la déci­sion, la respon­sa­bi­lité et avancer, et pas seule­ment attendre que la Fédération fasse des choses »