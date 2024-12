Le cham­pion d’outre‐manche ne recherche pas la gloire, il l’a encore expliqué derniè­re­ment au New York Times expli­quant. Ses mots sont plutôt surprenants.

« Le tennis est un sport indi­vi­duel : nous sommes toujours concen­trés sur nous‐mêmes. Il est très impor­tant pour moi d’avoir un objectif qui va au‐delà du tennis. Honnêtement, je ne trouve pas ce que je fais très impres­sion­nant. Je sais que cela peut paraître étrange parce que je suis quin­zième au monde, mais si je sors dans la rue et que je rencontre des gens, je ne leur parle pas de tennis. Je ne pense pas que ce que je fais soit excep­tionnel et je n’aime pas me mettre en valeur : je roule toujours dans une Polo d’occasion »