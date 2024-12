Quelques mois seule­ment après la retraite d’Andy, Judy Murray a vu son fils devenir le nouvel entraî­neur de Novak Djokovic. Et après avoir passé tant d’an­nées à affronter, depuis les tribunes, le joueur serbe, Judy va désor­mais devoir le soutenir. Une situa­tion un peu cocasse comme elle l’a expliqué au Herald Scotland.

« Je vais devoir soutenir Novak Djokovic main­te­nant. Ce sera une première. Mais je le dis de la manière la plus gentille qui soit, bien sûr », a‑t‐elle déclaré avant de pour­suivre. « La première fois que j’ai vu Novak, c’était lors d’une compé­ti­tion pour les moins de 12 ans en France. Ils font donc partie du mobi­lier de l’un et de l’autre et ils se connaissent très bien sur le terrain et en dehors. »