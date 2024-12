Après avoir lancé une petite pique à Nick Kyrgios concer­nant son compor­te­ment sur le court, la maman de Stefanos Tsitsipas, Julia Apostoli, a cette fois été invitée à se prononcer sur sa préfé­rence entre Roger Federer et Novak Djokovic lors d’une émis­sion russe sur Youtube.

Et selon elle, le Serbe a beau­coup plus de mérite que le Suisse notam­ment en raison de la situa­tion poli­tique des deux pays.

« Djokovic s’est réalisé tout seul. Pas de rela­tions publiques. Autrement dit, il est entré dans le tennis lorsque Federer et Nadal étaient au plus haut niveau. C’étaient déjà les pères du tennis. Et Djokovic n’était pas un nom, mais au fil du temps, comme le temps l’a montré, il a prouvé que tout était possible. Ceux qui le condamnent auront besoin de temps pour rééva­luer cela. J’ai eu une vie à plusieurs niveaux. J’ai vécu à Belgrade pendant un certain temps et je parle donc serbo‐croate. À propos, Djokovic, bien qu’ils écrivent à son sujet qu’il est Serbe, en fait il est Bosniaque de nais­sance. Mais il a choisi une de ces natio­na­lités qui vivaient en Yougoslavie. Il a eu une enfance très diffi­cile. Cela peut s’expliquer. Il a dû se cacher dans un abri anti‐aérien lors­qu’il était enfant. Federer a grandi dans un pays heureux : la Suisse. Cela mérite égale­ment d’être pris en compte. Il n’a pas connu ces moments où il faut risquer quelque chose pour réaliser quelque chose d’autre. »