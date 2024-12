Près de trois ans après son dernier match sur le circuit, Juan Martin Del Potro, quoti­dien­ne­ment gêné par des douleurs au genou, a offi­ciel­le­ment dit adieu au tennis à l’oc­ca­sion d’un match d’ex­hi­bi­tion face à Novak Djokovic dimanche soir à Buenos Aires.

Et après avoir plusieurs fois insisté sur la géné­ro­sité du Serbe, ayant accepté de faire le dépla­ce­ment jusqu’en Argentine pour offrir à son ancien adver­saire une sortie digne de ce nom, le vain­queur de l’US Open 2009 a offert un cadeau à Nole. Un coffret en bois avec trois bouteilles de vin au design diffé­rent. On aper­çoit notam­ment sur une image les deux cham­pions ensemble et sur une autre Djokovic avec l’or olympique.

Propriétaire d’un vignoble en Serbie et d’une marque de vin, Djokovic appré­ciera sans doute le cadeau.