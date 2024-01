Nick Kyrgios n’a pas tari d’éloges envers Jannik Sinner après son très beau sacre à Melbourne, allant même jusqu’à lui demander de devenir son entraîneur !

En somme, du grand Kyrgios. Et même si l’Australien adore rire et faire des décla­ra­tions toujours plus dingues les unes que les autres, il est aussi capable d’avoir une lecture des choses un peu plus posée.

Commentateur pendant tout l’Open d’Australie chez Eurosport, l’an­cien fina­liste de Wimbledon expli­quait pour­quoi Sinner était parvenu à progresser de manière linéaire jusqu’au sommet.

« Vous savez, quand il est arrivé sur le circuit, lors de son premier match contre Steve Johnson à Rome, le vestiaire l’ob­ser­vait et se disait : ‘Qui est ce type tout maigre qui a le public dans sa poche ?’ Mais Sinner est comme une éponge. A chaque fois que quel­qu’un lui donne un conseil à incor­porer dans son jeu, il apprend, et il devient encore meilleur. »