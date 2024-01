Craig Tiley, direc­teur de l’Open d’Australie, était reçu chez ABC News à la suite de l’édi­tion 2024 afin de faire un bilan de ce tournoi qui a battu quelques jolis records.

Malgré tout, cette quin­zaine a comme souvent été marquée par des matchs ayant fini très tard (ou plutôt très tôt), comme celui oppo­sant Medvedev et Ruusuvuori au deuxième tour, qui s’est terminé après 3h du matin heure locale.

Sur ce sujet, la justi­fi­ca­tion de Craig Tiley est tout aussi hallu­ci­nante qu’i­nat­tendue, même s’il promet des chan­ge­ments dès l’année prochaine.

« Nous ne pouvons pas commencer avant 19 heures à cause des actua­lités en Australie, ce qui enlève déjà une possi­bi­lité. De plus, impos­sible de prédire la durée du premier match lors d’une session de nuit. Et puis, en tant que sport, nous devons envi­sager, encore une fois, de ne pas avoir de let. Le fait d’avoir des lets à ajouté 15 heures au tournoi, toutes épreuves confon­dues. Il y aura donc des ajus­te­ments l’année prochaine, mais il y aura toujours des situa­tions excep­tion­nelles et imprévisibles. »