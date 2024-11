Véritable légende vivante du tennis, Rod Laver, dernier joueur masculin à avoir réalisé le Grand Chelem calen­daire, n’a pas manqué de célé­brer la fabu­leuse carrière de Rafael Nadal, un joueur qu’il a toujours beau­coup apprécié.

Toujours aussi classe et juste, l’Australien a donc rendu un ultime hommage à l’un des plus grands spor­tifs de tous les temps.

Rafa, watching you compete has been a privi­lege. Your legacy will endure as one of the grea­test to ever grace the game. Thank you for the count­less unfor­get­table moments and for setting a stan­dard of excel­lence that will inspire gene­ra­tions to come. Wishing you happi­ness and… pic.twitter.com/gOgGAS7VCC