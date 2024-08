Lucas Pouille avait été l’un des premiers à réagir après la révé­la­tion de l’af­faire de dopage concer­nant Jannik Sinner.

Il a accordé sa parole à L’Equipe, et a blâmé les instances pour leur manque de trans­pa­rence et pour le manque d’équité entre les joueurs, mais tenait aussi à expli­quer qu’il n’avait rien en parti­cu­lier contre Jannik Sinner.

« Je ne suis pas en colère. Je ne dis pas que Sinner a pris quelque chose. D’ailleurs, j’ai toujours été un de ses admi­ra­teurs et je le voyais comme un des favoris de l’US Open déjà l’an dernier. J’adore le joueur. Mais je pense que les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. Là, je pense que ce n’est pas le cas. Quand on est contrôlé 25 fois par an, il peut y avoir des erreurs lors­qu’on indique une adresse, par exemple. Et si on arrive à trois erreurs, on est condamné. C’est ce qui est arrivé à Mikael Ymer qui a pris deux ans de suspen­sion alors qu’il n’a jamais été positif à quoi que ce soit. Pour moi, on n’est pas jugé de la même manière en fonc­tion de qui on est. Je trouve qu’il y a un manque de trans­pa­rence au niveau des instances, oui. Mais ça a toujours été comme ça, hélas. »